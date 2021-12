Piano neve a Gallarate: pronti cinque spargisale e quindici spazzaneve

Anche Gallarate si prepara alla nevicata prevista l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Il “piano neve” del Comune – affidato ad Aemme Linea Ambiente – prevede un primo intervento di “spargimento sale” lungo le strade cittadine. In questa fase i mezzi che intervengono sono cinque, di cui tre spargisale da 6-7 metri cubi di portata e due spargisale da 1.5-2 metri cubi.

L’intervento prevede lo spargimento del sale nelle vie a grande scorrimento, rotonde, ponte della Mornera, salita di via per Besnate e via del Lavoro (la salita di Crenna), incroci ecc. e a seguire anche nelle altre vie cittadine. I mezzi più piccoli sono previste per l’intervento nelle vie strette dei centri storici (a Gallarate, Cajello, Crenna, Cedrate, Arnate).

Una volta terminato il primo giro si valuta se persiste la necessità di fare un altro intervento, oppure se le condizioni della nevicata lo consentano, di intervenire con le lame per lo sgombero della neve. L’intervento con le lame viene attivato nel momento in cui l’altezza del manto nevoso è superiore ai 6-7 cm, dando modo alle lame di poter operare.

Le lame preallertate sono 15 a cui si aggiungono in caso di necessità altre 3 lame di proprietà di Aemme che vengono agganciate agli autocarri di solito usati per i servizi Ala (igiene urbana).. Anche in questo caso la priorità è per le strade a percorrenza maggiore per poi allargarsi anche alle altre vie cittadine.