Piazza di Brinzio piena per l’ultimo saluto alla dottoressa Valeria Porcaro

La piazza di Brinzio era piena, di persone e di dolore, per l’ultimo saluto alla dottoressa Valerio Porcaro, morta in seguito al terribile incidente di giovedì 16 dicembre in viale monte Rosa a Varese.

Al marito Alessio Diolisi, anch’egli medico, si sono stretti gli amici, i parenti, i colleghi e i tanti che hanno conosciuto e apprezzato questa donna di 49 anni, travolta e uccisa da un furgone mentre usciva dall’ambulatorio medico dove lavorava.