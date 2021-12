In piazza Repubblica a Varese bancarelle anche il venerdì: sono quelle di Slow Food

L’iniziativa del Mercato della Terra di Slow Food arriva in piazza Repubblica.

A partire dal 17 dicembre infatti, ogni primo e terzo venerdì di ogni mese, si potranno trovare i banchi dell’associazione che promuove i prodotti a km0 e dei produttori agricoli locali.

IL MERCATO A VARESE CINQUE GIORNI SU SETTE

Si amplia dunque la proposta nella piazza centrale di Varese che ormai ospita quasi ogni giorno il mercato cittadino, in forme diverse: il lunedì, giovedì e sabato si può trovare infatti il mercato “classico” quello che si trovava in piazzale Kennedy.

Il mercato del martedì, più contenuto, si è però recentemente arricchito di dieci banchi di produttori locali aderenti a Confagricoltura e Coldiretti. Ora si anima anche il venerdì: i banchi di Slow Food si potranno trovare, a partire da questa settimana, ogni primo e terzo venerdì del mese, dalle 8 alle 14, in via sperimentale fino al 30 aprile 2022, nella zona dell’edicola.

IL MERCATO DELLA TERRA DEL PIAMBELLO ARRIVA (ANCHE) IN CITTA’

Chi frequenta il mercato della terra del Piambello, che si svolge ogni secondo sabato del mese ad Induno Olona, conosce già la gran parte degli espositori e ne conosce la grande qualità, assicurata dalla condotta Slow Food provinciale di Varese.

«Dopo quattro anni di successo ad Induno, portiamo il mercato della Terra del Piambello anche a Varese, in via sperimentale – spiega Fabio Ponti, di Slow Food – Nei primi appuntamenti ci saranno dieci dei produttori a chilometro zero, e proporranno la filosofia di slow food oltre che i loro prodotti, sceondo il criterio del “buono, pulito e giusto”: sostenibilità, chilometro zero, attenzione alla qualità e al biologico».

I protagonisti del Mercato della Terra del Piambello per due venerdì verranno “in città” con una formula consolidata che porterà presenze, eventi e laboratori anche nella città giardino.

Il primo evento sarà con Diego Frattini, dell’apicoltura Frattini, che presenterà il lavoro dell’apicoltore e i tanti prodotti che si possono realizzare con il miele con degustazione finale: l’appuntamento è per le 11.30. Dopo il primo appuntamento del 17 dicembre, le nuove giornate saranno a gennaio.