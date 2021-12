A piedi e ubriaco, fermato e sanzionato dalla Polizia Locale di Castano Primo

Lo scorso pomeriggio gli agenti della Polizia locale di Castano Primo hanno fermato e sanzionato un soggetto italiano residente in paese il quale, dopo essere stato segnalato da alcuni cittadini per il suo comportamento, è stato trovato a vagare in centro in stato di alterazione da alcol.

L’uomo, che già in passato era stato redarguito dalla Locale di Castano, sempre per ubriachezza molesta, ha cercato di rimettersi alla guida del proprio autoveicolo. Gli agenti hanno così fermato l’uomo e successivamente accompagnato al Comando, dove è stato sanzionato a norma del nuovo Regolamento di polizia urbana in vigore nella Città di Castano Primo che prevede nella fattispecie di violazione all’art.17 “Atti vietati a tutela della sicurezza e del decoro urbano”.

Oltre alla sanzione pecuniaria di euro 100,00 comminata, è scattata anche la segnalazione in Prefettura inerente il mantenimento dei requisiti del soggetto.