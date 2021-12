Pop ritratti in circolo, il potere della creatività al The family di Albizzate

La creatività ha il potere di farci sentire parte del mondo in un modo sano, persino curativo perché non esclude e alimenta l’autostima. Lo sanno bene i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al laboratorio artistico, proposto dal Centro socio educativo diurno “Il faro“ e dalla “Casa di Marina” e coordinato dal pittore Pino Ceriotti e dalla educatrice Anna Rita Rea.

Il risultato è stato a dir poco straordinario. I lavori realizzati dagli ospiti dei due centri socio educativi sono stati esposti al Circolo il Quarto Stato di Cardano al Campo e sono stati al centro di due serate di dibattito e confronto sul tema della creatività.

«È un lavoro sull’immagine e su se stessi – spiega Pino Ceriotti – I ragazzi quando disegnano si immedesimano al punto da immergersi totalmente nella loro creatività. È stata un’esperienza importante perché la loro spontaneità era qualcosa che cercavo da tempo».

Anna Rita Rea, educatrice della “Casa di Marina”, che ha una grande esperienza nel campo socio-educativo ed è l’instancabile motore di questa bella iniziativa, sottolinea «l’importanza di stimolare la creatività per alimentare la gioia nei ragazzi e liberarli così dalla noia».

Ora Pop ritratti in circolo approda al circolo The Family di Albizzate. Domenica 5 dicembre a partire dalle ore 18 e 30 si terrà un incontro con Annarita Rea e Pino Ceriotti per parlare del potere della creatività.

L’ingresso è gratuito, green pass obbligatorio, prenotazioni obbligatorie. Per ulteriori informazioni www.circolothefamily.com o WhatsApp 371 465 1369