Porta porta in cerca di offerte per i clown degli ospedali pediatrici di Varese: “Attenzione, è una truffa”

Chiedere soldi fingendo di far parte di un’associazione di volontariato che opera negli ospedali pediatrici. C’è qualcosa di peggio? Eppure succede anche questo, come racconta “Clown Giogi” una delle fondatrici de “I colori del sorriso” un’associazione di clownterapia. Da qualche giorno alcune persone si presentano nei negozi di Varese e dintorni cercando offerte da destinare al gruppo di clown. E qualcuno purtroppo ci è cascato. Ora Giovanna lancia un appello chiedendo di prestare attenzione e spiega che l’associazione non raccoglie soldi facendo porta porta.

Sono Giovanna (clown Giogi), volontaria dell’Associazione I COLORI DEL SORRISO ODV – VIP Varese di Varese, il nostro volontariato si occupa di clownterapia, e devo raccontare una brutta storia.

Segnaliamo la presenza di finti clown nella provincia di Varese.

Avvistati nel centro di Varese (al di fuori di negozi), si spacciano per clown della nostra associazione, chiedendo soldi per attività da svolgersi nel reparto di pediatria di Varese: ebbene non è vero, non siamo noi!

Se dovesse capitare anche a voi diffidate e denunciate alle autorità competenti.

La nostra unica giornata dedicata alla raccolta fondi è pubblicizzata sui nostri canali social e si chiama: GNR (Giornata del Naso Rosso)

Possono capitare durante altre manifestazioni a cui prendiamo parte, ma anch’esse sono pubblicizzate sui nostro canali social.

Non raccogliamo soldi all’esterno o all’interno di attività commerciali o negozi e aziende sanitarie, non raccogliamo soldi per strada.

Diffidate e prestate attenzione.

Ecco come riconoscere i clown della nostra associazione I COLORI DEl SORRISO ODV – VIP VARESE, Federati a VIP ITALIA ODV Viviamo in Positivo:

1) indossano un camice preciso con bavero rosso e maniche a strisce, una verde e bianca, una bianca e gialla, sul taschino frontale è presente il logo di VIP ITALIA e sul retro la scritta Viviamo in Positivo,

2) ciascun clown ha un tesserino di riconoscimento. Chiedetelo fatevelo mostrare.