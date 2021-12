Porto Ceresio si illumina di mille colori e lancia la sfida a Varese e a Como

Si prepara un Natale di grande impatto visivo a Porto Ceresio, dove dopo le prove di questi giorni domenica 5 dicembre si accenderà ufficialmente lo spettacolo di luci e colori sulla passeggiata lungo il lago che fiancheggia il borgo antico.

«Uno spettacolo nello spettacolo – scrive in una nota il neoeletto Marco Prestifilippo, alle prese con il suo primo Natale da sindaco – Già la caratteristica passerella in legno che collega piazza S. Ambrogio a Piazza Bossi, ha attratto negli anni sempre più visitatori da quando fu inaugurata nel 2004, divenendo nel tempo uno dei principali motivi di attrazione della provincia e della vicina Svizzera. Unica nel suo genere perché sospesa sulle acque del lago, consente di ammirare su un lato la bellezza della natura e del panorama lacustre e sull’altro lato uno scorcio storico di paese di rara bellezza, animato da numerosi esercizi turistici e commerciali. Ora il nuovo sistema led, esalterà ancor più quella bellezza che sa di antico con un’armonia di colori proiettati sulle facciate delle case, creando un ambiente da favola. Un luogo già straordinariamente bello di giorno, diventerà ancora più bello e suggestivo di notte, a cominciare dalle prime ombre della sera. Lo diciamo con il sorriso, ma anche convintamente: nessuno potrà competere con cotanta bellezza che avrà il pregio dell’unicità. Perciò anche Varese e Como che sicuramente non mancano di nulla quanto a bellezza e ad iniziative di alto livello per il Natale, dovranno rassegnarsi ad accettare la sfida».

La nuova amministrazione ha ideato e finanziato il progetto, acquistando le strutture come prima fase di un progetto più ampio, con l’obiettivo di promuovere ancor più il turismo ceresino e di attrarre nuovi visitatori a sostegno dell’economia locale. Lo spettacolo dei led colorati proiettati sulle facciate durerà tutto dicembre e gennaio, accompagnando le feste natalizie per essere poi riproposto con scelte di colori a tema in diverse altre occasioni nel corso dell’anno, per arricchire altri eventi e di abbellire ancora il paese per i portoceresini e di incuriosire sempre nuovi visitatori.

L’accensione delle luci led 16.30 del 5 dicembre sarà preceduta dall’iniziativa promossa dalla associazione Porto Aperta denominata “Illuminiamo il Natale Ceresino” 1° edizione. Questa prevede l’esibizione di cornamusa con Jack Savani alle 14.30, un Concerto per bambini alle ore 15 e un concerto dei Greensleevers Gospel Choir alle ore 15.30. L’evento si svolgerà sulla caratteristica gradinata-anfiteatro di Piazza S. Ambrogio e segna l’inizio di un ricco programma in un paese già addobbato a festa, grazie anche all’opera preziosa del Gruppo Alpini che hanno predisposto presepe e albero di Natale in Piazza Bossi. Seguiranno poi altri eventi natalizi, compresa la tradizionale mostra dei presepi in sala mostre.