Posa del presepe sommerso e aperitivo lungolago fra i tanti appuntamenti di Lavena Ponte Tresa

A Lavena Ponte Tresa quest’anno il Natale fa sul serio, e anche nell’ultimo week end prima del 25 dicembre piovono gli appuntamenti. Il fulcro del centro città resta sempre la pista da ghiaccio, dove è possibile pattinare fino alle 23 nel fine settimana, con possibilità di noleggio pattini anche per i più piccolini, vin brulè e baita del pattinatore.

Sabato 18 dicembre ci saranno inoltre:

Tutto il giorno, Mercatini di Natale e “Natale Scarburato” per le vie del paese;

per le vie del paese; Dalle 15:00 alle 16:00, Letture di Natale per bambini da 4 ai 9 anni, con merenda al seguito, organizzata dalla biblioteca comunale;

con merenda al seguito, organizzata dalla biblioteca comunale; Ore 20:30, Concerto del Corpo Filarmonico G. Puccini presso la Sala Polivalente;

Domenica 19 dicembre sarà invece una giornata che vede protagonista lo stretto di Lavena Ponte Tresa e l’Unione Pescatori del Ceresio.

In piazza XXV Aprile ci sarà il cuore degli eventi:

alle 10:30 posa del presepe sommerso a cura dei sub dell’associazione;

a cura dei sub dell’associazione; a seguire, dalle 11:00 alle 14:00 aperitivo a base di vin brulè e per i piccoli succo di mela biologico, offerto dall’Unione Pescatori;

ore 17:00 tornando nel nucleo di Ponte Tresa, in Piazza San Giorgio, tradizionale scambio di auguri con il sindaco, l’amministrazione e la cittadinanza;

E gli appuntamenti dell’Unione Pescatori non finiscono qui: mercoledì 22 dicembre, sempre allo stretto di Lavena, arriveranno in barca Babbo Natale e gli elfi per consegnare regalini e caramelle ai bimbi dell’asilo di Lavena Ponte Tresa.