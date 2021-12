Presidio antifascista di Como senza frontiere nel giorno del processo agli skinheads

Martedì 14 dicembre a partire dalle 14,30 la Rete di Como senza frontiere si troverà davanti al portico dell’ex chiesa di San Francesco, a fianco del Tribunale di Como, per un presidio in occasione dell’udienza del processo contro il Veneto fronte skinheads per l’irruzione all’assemblea di Como senza frontiere del 28 novembre 2017.

Durante l’udienza dovrebbero essere annunciate le decisioni del giudice riguardo alla costituzione di parte civile di associazioni e partiti aderenti alla rete (Associazione Luminanda, Anpi, Arci, Cgil Como, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana).

«Come già in occasione delle precedenti udienze, Como senza frontiere chiede a tutte le realtà democratiche di partecipare alla presenza antifascista e antirazzista che si svolgerà a partire dalle 14.30 davanti al portico dell’ex chiesa di San Francesco, a fianco del Tribunale – dicono i portavoce della rete di associazioni – È un importante momento di attivazione antifascista, continuamente necessaria, come dimostrano numerosi atti di intimidazione e propaganda anche nella zona comasca».

Como senza frontiere è una vasta rete di associazioni a cui aderiscono Aifo Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale Como, Arci Como, Arci-ecoinformazioni, Associazione artistica Teatro Orizzonti inclinati, Associazione Culturale Territori-Natura Arte Cultura, Associazione Migrante Como-Milano, Associazione Par Tüc, Associazione Luminanda, Baule dei suoni, Cgil Como, Comitato comasco antifascista, Comitato Como Possibile Margherita Hack, Como accoglie, Como Comune, Cooperativa Garabombo, Coordinamento comasco per la Pace, Coordinamento comasco contro l’omofobia, Donne in nero Como, Emergency Como, +Europa Lario, Giovani comunisti Como, I Bambini di Ornella, Baule dei suoni, Italia-Cuba Como, L’altra Europa Como, L’isola che c’è, Libera Como, Medici con l’Africa Como, Missionari comboniani di Como e Venegono, Potere al Popolo Como e provincia, Prc/Se provinciale Como, Scuola di italiano di Rebbio, Sinistra Italiana Como, Unione degli studenti Como, Volontari della Parrocchia di Rebbio e tante altre realtà.