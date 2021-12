Primi cambi nel servizio di raccolta differenziata a Varese: più ritiri nella zona della movida

I primi cambiamenti nel nuovo servizio di igiene urbana per la città di Varese si comincia a vedere qualche cambiamento.

È ora pubblicato – anche se in formazione – sito web dedicato, dal nome “VaresePulita“, dove è possibile trovare i calendari della raccolta differenziata porta a porta che verranno utilizzati nel periodo transitorio, cioè da gennaio ad aprile 2022.

Per ora una sola, ma fondamentale pagina per i cittadini, ma che verrà implementata e aggiornata da gennaio in poi, con le informazioni sui servizi di raccolta differenziata e pulizia della città, e con la possibilità di inviare segnalazioni, richieste di prenotazione di ritiri e altre informazioni.

Ma tra quelle poche righe già publicate c’è una grande novità: il passaggio di via Cavallotti e via Cattaneo, cuore della movida varesina, dalla zona 11/A alla 14/B, passeranno cioè nel calendario delle principali vie del centro storico.

Il che significa che passeranno dalla raccolta differenziata settimanale o bisettimanale al ritiro di plastica e secco effettuato su quattro giorni settimanali, il ritiro dell’umido su sei giorni settimanali e – per le attività commerciali – il ritiro di cartone su quattro giorni settimanali, mentre la raccolta del vetro avverrà con consegna presso i contenitori stradali. Un potenziamento che dovrebbe rendere la vita più semplice ai tanti locali delle vie e più presentabile l’aspetto ai cittadini.

«Con il nuovo servizio di igiene urbana verrà posta particolare attenzione al decoro e alla pulizia della città – afferma l’assessora alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare, Nicoletta San Martino – rendendo più efficiente il servizio di raccolta differenziata a partire dalle zone più frequentate, come quelle della movida appunto. Un sistema più efficiente di raccolta è il primo passo per il corretto riciclo e smaltimento dei rifiuti, a cui verrà anche affiancata una campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche per ridurre e prevenire la produzione di rifiuti urbani, per una maggiore attuazione degli obiettivi dell’economia circolare».

Per gli utenti il cambiamento sarà comunque graduale: per i primi mesi non ci saranno modifiche, e i calendari già pubblicati on line seguiranno la logica del precedente gestore. Nel frattempo però verrà portata avanti un’adeguata campagna informativa sui cambiamenti, in collaborazione con l’impresa che gestisce il servizio, l’Impresa Sangalli, e il Comune di Varese, per la consegna delle nuove attrezzature e la diffusione dei materiali informativi.

Intanto, per informazioni è attivo il numero verde 800 40 12 70. Per i dettagli è consultabile il sito web varesepulita.it, in continuo aggiornamento da gennaio in poi.