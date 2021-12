Primi passi per la nascita della casa e dell’ospedale di comunità all’Asst Lariana

L’Asst Lariana dà il via ai lavori di posa della cartellonistica per la Casa della Comunità e per l’ospedale di Comunità.

La Casa, con tutti i servizi socio sanitari, sarà ospitata in via Napoleona a Como mentre l’Ospedale di Comunità, a bassa intensità di cura gestito dal personale infermieristico, sarà ospitato a Mariano Comense nel presidio Felice Villa.

I lavori sono legati all’attivazione dei nuovi servizi previsti dal potenziamento della legge socio-sanitaria.