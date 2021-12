Primo giorno di servizio per i 18 nuovi dipendenti della Provincia di Varese

A seguito dei concorsi svolti nelle scorse settimane hanno preso servizio oggi – giovedì 30 dicembre – 18 nuovi dipendenti della Provincia di Varese. I nuovi assunti si aggiungono ai 75 del settore lavoro in servizio da un paio di settimane nei centri per l’impiego e al collocamento mirato disabili.

Ad accoglierli nella Sala Convegni di Villa Recalcati a Varese c’erano Alberto Barcaro, neo vicepresidente della Provincia, il segretario generale Antonella Guarino, il dirigente responsabile dell’area tecnica Gabriele Olivari, il dirigente responsabile dell’area sisorse Antonello Zanda e il dirigente responsabile dell’area sviluppo e sicurezza Rodolfo di Gilio.

«Innamoratevi della Provincia e rilanciamola insieme» è l’invito rivolto dal vicepresidente Alberto Barcaro.

Giovani, motivati e preparati, saranno nuovo “combustibile” per l’Ente, come ricordato dal Segretario Generale grazie alla citazione di Piero Calamandrei: «La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità».

Questo l’elenco delle nuove posizioni:

5 “Istruttori direttivi di amministrazione” – cat. D – con prima assegnazione: 2 in Area Tecnica –

2 in Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – 1 in Area Risorse;

1 “Istruttore direttivo per la comunicazione” – cat. D con rapporto di lavoro a tempo parziale al

50% – con prima assegnazione all’Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale;

1 “Istruttore direttivo informatico” – cat. D – con prima assegnazione all’Area Risorse;

1 “Istruttore direttivo tecnico” – cat. D – con prima assegnazione all’Area Tecnica;

1 “Istruttore direttivo ambientale” – cat. D – con prima assegnazione all’Area Tecnica;

5 “Istruttori di amministrazione” – cat. C – con prima assegnazione: 1 all’Area Tecnica, 3 all’ Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale, 1 all’Area Risorse;

1 “Istruttore Contabile” – cat. C – con prima assegnazione all’Area Risorse;

3 “Istruttori tecnici” – cat. C – con prima assegnazione all’Area Tecnica.