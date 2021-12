Prina: “Poco cinici sotto rete. Senza Boffelli, Bertoni e Fietta giochiamo senza asse centrale”

Prina 1 «Poco cattivi nella finalizzazione e nel concludere le azioni. E’ chiaro che queste cose fanno in modo che la partita venga interpretata in un certo modo, perché il risultato è fondamentale per fare certe valutazioni. Oggi abbiamo fatto una partita da squadra che ha la mentalità per salvarsi anche nelle difficoltà: nella prima mezz’ora costretti a fare due cambi di giocatori molto importanti (Boffelli, Fietta); poi si è fatto male anche Bertoni che era subentrato. Questo significa che ci mancherà tutta l‘asse centrale».

Prina 2 «Quello che conta è avere lo spirito giusto e l’equilibrio. Siamo convinti di continuare così, anche se guardando la classifica manca qualche punto. Quando sarà il momento giusto ne usciremo e ci salveremo: sarà un percorso fatto di equilibrio e compattezza in tutte le componenti di una società, squadra, tifosi, giornalisti».

Prina 3 «Siamo tante squadre in pochi punti e quei pochi punti cambiano completamente le valutazioni che si fanno. E queste sono valutazioni di dicembre ma i risultati si portano a giugno. E qui a Mantova ne sono consapevoli (parlando da ex): c’è stato un anno (2016, ndr.) che qua a marzo eravamo praticamente retrocessi e poi ci siamo salvati. Alla squadra ho detto che in questo momento bisognare rimanere mentalmente dentro le partite, anche contro avversari più forti e anche quando si subisce un gol: è la mentalità fondamentale per costruirsi la salvezza. Gli infortuni di Boffelli, Fietta e Bertoni? E’ chiaro che le assenze sono pesanti e che la prima sensazione è quella di infortuni che non ci permetteranno di averli a disposizione nelle ultime due partite prima di Natale. Dovremo essere ancora più compatti e uniti, non ci sono alternative».

Galli 1 «Partita caratterizzata dagli infortuni. Nel primo tempo abbiamo tenuti gli affondi del Mantova che magari ha spinto un po’ di più rispetto a noi, nel secondo invece c’è qualche rammarico, potevamo essere più cinici in attacco. Quel che rimane è un punto fuori casa e da qua dobbiamo ripartire».

Galli 2 «Adesso ci aspettano due partite importanti per chiudere l’anno. Con la Pergolettese sarà uno scontro diretto: saremo in casa e cercheremo di vincere. In un campionato con tante squadre vicine, a pochi punti, basta vincerne una in più per ritrovarsi più sereni. Mezzala o esterno di fascia? Adesso sto bene e cerco di dare il massimo giocando in qualsiasi ruolo. L’importante è dare una mano alla squadra».

