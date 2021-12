Proiezione speciale di House of Gucci al multisala di Cerro e intervista a Pina Auriemma

La cooperativa “La Valle di Ezechiele”, fondata dal cappellano del carcere di Busto Arsizio don David Maria Riboldi, annuncia la proiezione di House of Gucci, il colossal di Ridley Scott, con attori del calibro di Al Pacino e Lady Gaga, sul delitto ai danni di Maurizio Gucci, accaduto il 27 marzo del 1995. Cornice dell’evento il multisala “The Space” di Cerro Maggiore, nella Sala 1 (440 posti) con ingresso riservato per la cooperativa. La proiezione è prevista per il 16 dicembre alle 20,15.

Sarà presente in sala Pina Auriemma a rivivere i momenti da cui scaturirono i 13 anni di carcere, da lei scontati nella sezione femminile di San Vittore. Pina ha partecipato, la scorsa estate, all’evento “La Galera degli innocenti” e lo scorso 25 ottobre all’inaugurazione della cooperativa, ad opera della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L’amicizia con don David nacque quando lui non era ancora prete e andava come seminarista in aiuto ai cappellani di via Filangeri.

La serata vuole profilarsi quale raccolta fondi, grazie al prezioso sostegno degli sponsor, che renderanno il ticketing della sala ossigeno per i progetti di inclusione lavorativa della cooperativa. Vuole poi essere opportunità per dare parola a chi, avendo scontato il suo debito con la giustizia, può tesaurizzare l’espiazione della propria pena, prendendo il microfono e ricevendo ascolto.

La Valle di Ezechiele nasce quale occasione di riscatto: lo scorso luglio si è data parola a Stefano Binda, un innocente che vissuto ingiustamente tre anni e mezzo di carcere; il 16 dicembre il microfono si accenderà, al termine della proiezione, per dare voce a Pina, che ha terminato da tempo il suo percorso carcerario. Vicende profondamente diverse, cui amiamo offrire la dignità dell’essere ascoltati.

I giovani di Politics Hub saranno partner dell’evento, coadiuvandoci nella gestione della sala e condividendo le finalità della proposta. «Davvero: è un immenso piacere poter contare sull’intraprendenza e la collaborazione di questo gruppo di giovani, così attivo sul nostro territorio» – ha commentato don David Maria Riboldi.

I biglietti sono acquistabili sul sito della cooperativa, https://www.lavallediezechiele.org/. La proiezione inizierà alle 20.15. A seguire don David intervisterà Pina Auriemma, ripercorrendo con lei quanto narrato dal film.