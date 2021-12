Pronto soccorso affollato: la Regione invita l’Asst Sette Laghi a ridurre gli interventi programmati

Sono nove i pazienti Covid in più all’ospedale di Varese rispetto a lunedì scorso. Attualmente sono ricoverate 135 persone di cui 10 in terapia intensiva e 11 esistite con il casco Cpap. La pressione in corsia rimane stabile grazie anche a un ritmo di ricoveri compensato dalle dimissioni dei guariti.

L’aumento di richiesta di assistenza in pronto soccorso per tutte le altre patologie sta provocando un intasamento dell’attività con la permanenza dei pazienti in attesa di ricovero in reparto. La situazione è monitorata anche a livello di direzione generale Welfare da Regione che ha invitato l’Asst Sette Laghi a ridurre l’attività chirurgica programmata per liberare letti da offrire alle domande del pronto soccorso.

Quella di Varese non è una situazione anomala. Regione comunica di «essere intervenuta per contrastare il crescente fenomeno di ‘boarding’ di pazienti ‘non-Covid’ presso i Pronto soccorso delle strutture sanitarie lombarde. Si tratta di un maggiore rallentamento nel ricoverare tempestivamente pazienti dai Pronto soccorso.

Al fine di liberare posti per pazienti ‘Covid-free’ da ricoverare in urgenza – prosegue la Nota – la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha quindi invitato le Direzioni Sanitarie, tra cui Asst Santi Carlo e Paolo, Asst Fatebenefratelli-Sacco, Asst Ovest Milanese, Asst dei Sette Laghi, Asst Lariana, a valutare la possibilità di rimodulare, fino al 15 gennaio, gli interventi programmati differibili, cosiddetti in elezione, in modo da sgravare i reparti e facilitare i ricoveri indifferibili che giungono dai Pronto soccorso».

A Varese si è così deciso di ridurre sensibilmente il numero di interventi chirurgici programmati finché durerà l’attuale situazione di congestionamento.