In provincia di Varese 3061 assunzioni tra i beneficiari del reddito di cittadinanza

Al 30 ottobre 2021 su un totale di 9.763 beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) in provincia di Varese, si sono registrate 3.061 assunzioni. I 28 navigator che operano negli otto centri per l’impiego dislocati sul territorio provinciale, da Luino a Saronno, hanno convocato 6.114 beneficiari prendendosene in carico 2.663 per l’inserimento lavorativo e la gestione dei Progetti di utilità collettiva, i cosiddetti Puc.

Bisogna tener conto del fatto che le attività svolte in presenza in favore dei beneficiari del Rdc sono state bloccate durante la fase acuta della pandemia e hanno ripreso progressivamente e solo su a appuntamento nel giugno del 2020, seguendo l’andamento delle restrizioni adottate a livello nazionale e regionale.

L’ATTIVITÀ DEI NAVIGATOR Nel settembre 2020 ha preso avvio il Progetto MOO (Mappatura delle opportunità occupazionali) realizzato dai navigator di Anpal servizi in raccordo con i servizi di incontro di domanda e offerta (Ido) dei Centri per l’impiego della Provincia di Varese. Una volta preso contatto con le imprese hanno raccolto ed evaso i posti disponibili, individuando i potenziali profili richiesti prima nel bacino dei beneficiari di Reddito di cittadinanza e poi raccordandosi con i servizi Ido.

I dati sono stati presentati al Tavolo unico provinciale lavoro che si è riunito lo scorso 1 dicembre, dove Provincia di Varese e parti sociali si confrontano in merito alle politiche del lavoro, presieduto dal consigliere provinciale con delega al lavoro Mattia Premazzi a cui ha partecipato anche Sara Barbieri, referente di Anpal servizi per le province di Varese e di Milano.