Pulizia del Torrente Bustecche a Varese: i volontari rimuovono gomme, pneumatici e lamiere

Ha avuto successo l’iniziativa “Clean your backyard” proposta dall’associazione informale “Partetuttodanoi” e patrocinata dalla Federazione Speleologica Lombarda sul Torrente Bustecche a Varese.

Domenica mattina, 19 dicembre, hanno risposto all’appello in venti tra speleologi, torrentisti dei gruppi di Varese, Gallarate e Como, appassionati ecologisti e abitanti del luogo.

Insieme si sono dati da fare per cercare di ripulire l’alveo del torrente nel tratto immediatamente a monte del percorso in cui il corso d’acqua crea una vera e propria forra unica nella sua geologia, in quanto scavata in roccia Gonfolite. Il lavoro di tutti e l’abilità dei tecnici del Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico presenti hanno permesso di recuperare dal fondo del torrente e veicolare verso il punto di raccolta convenuto una trentina di sacchi di rifiuti, quattro pneumatici e numerose lamiere. Purtroppo, nonostante l’impegno profuso, in prossimità dell’alveo del torrente si trovano ancora diversi rifiuti, in particolare scarti edili, reti metalliche ed addirittura un erpice dal notevole peso.

«L’idea di proporre una giornata di pulizia è scaturita nel febbraio del 2019, quando ho potuto seguire un’interessante serata organizzata dal Gruppo speleologico e torrentistico del CAI Varese circa la loro attività di esplorazione delle forre del territorio varesino. A chiusura della serata il relatore, Peter Lindner, ha mostrato anche la parte peggiore degli ambienti percorsi, mettendo in evidenza come le forre in prossimità dei centri abitati siano spesso utilizzate come vere e proprie discariche. L’emergenza pandemica ci ha costretto a posticipare l’evento, che siamo comunque felicemente riusciti ad organizzare – spiega Antonio Premazzi, attuale vicepresidente della Federazione Speleologica Lombarda -. Il luogo prescelto è stato il torrente Bustecche che nel suo percorso verso il fiume Olona crea un caratteristico tratto di forra. Ci dispiaceva davvero che un posto così particolare, a pochi passi dal centro della città di Varese, fosse in condizioni ambientali così disgraziate. Peraltro, purtroppo, è la condizione in cui versano praticamente tutti i corsi d’acqua che dipartono dalla città giardino: quelli in direzione sud vanno a inquinare il lago di Varese, quelli in direzione est contribuiscono a rendere inquinato il corso dell’Olona. Ad ogni modo, possiamo considerare la nostra iniziativa un successo; non posso che ringraziare Peter e il Gruppo Rospi per aver sposato l’iniziativa e ACSM AGAM e Comune di Varese per la celerità con cui hanno recuperato i rifiuti accumulati. Un breve video della giornata di pulizia sarà presto disponibile sui canali Youtube di PARTETUTTODANOI e Federazione Spelelogica Lombarda».