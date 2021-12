Il punto sui ricoveri Covid nel Varesotto e il confronto con lo scorso anno

La buona notizia è che a questo punto della stagione fredda possiamo già dire che i vaccini hanno funzionato, evitando quel picco di ricoveri da Covid che lo scorso anno aveva paralizzato gli ospedali varesini e mandato in lockdown tutta la provincia.

Quella meno buona è che per una serie di ragioni non possiamo stare tranquilli di fronte all’evoluzione della pandemia.

Partiamo dai dati: oggi negli ospedali del Varesotto sono ricoverate 188 persone. Sono 126 i pazienti covid negli ospedali dell’azienda sanitaria Asst sette Laghi (11 in terapia intensiva e 7 assistite con la Cpap) e 62 quelli dell’Asst Valle Olona (8 le persone assistite con il casco Cpap).

Si tratta di numeri molto diversi rispetto a quello dei più di mille pazienti contemporaneamente assistiti durante il picco dell’ondata di covid dello scorso anno, quando non c’erano i vaccini. Questo però non basta a dire che le cose stiano andando bene.

Da un lato l’osservazione dell’effetto dei vaccini fin qui fatta ci dice che dopo alcuni mesi, nonostante le due dosi somministrate, si osserva un flessione della protezione immunitaria e per questo è necessaria la somministrazione della terza dose (naturalmente la protezione dalla malattia nei vaccinati continua ad essere comunque enormemente più alta che nei non vaccinati).

Il primario dell’Asst Sette Laghi professor Paolo Grossi, in un’intervista a Varesenews, spiega che:

“In questi giorni, sono ricoverate molte persone anziane, che avevano ricevuto il doppio vaccino nella primavera scorsa. Hanno sviluppato polmoniti ma, con un lungo decorso, ne escono guariti. Senza vaccino l’andamento sarebbe ben diverso. Chi è in terapia intensiva è, in genere, non vaccinato. L’evoluzione della malattia è lenta perché i degenti sono fragili”.