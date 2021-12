Puzze in Valle Olona, scende in campo l’assessore regionale all’Ambiente Cattaneo

L’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, si recherà domani (mercoledì 15 dicembre), all’impianto di depurazione consortile di Olgiate Olona e al Pozzetto 49 di Castellanza per approfondire la problematica delle molestie olfattive nella zona. Al termine del sopralluogo si recherà per un incontro sul tema presso il comune di Castellanza che si concluderà con un punto stampa.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 nei pressi dell’Impianto di depurazione di Olgiate Olona, in via per Marnate s.n.c; quindi il sopralluogo proseguirà al Pozzetto 49, in via Isonzo, a Castellanza, da ultimo si farà tappa in Comune dove si terrà un incontro, a porte chiuse, al termine del quale si terrà il punto stampa.