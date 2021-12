Il puzzle del Sacro Monte lo vince il caloroso augurio di Antonino ai lettori di Varesenews

È il divertente e calorosissimo augurio di buon anno a tutti i lettori di Varesenews di Antonino a vincere il concorso lanciato dal nostro giornale per la fine dell’anno. Grazie alla sua simpatia e invettiva il giovane di Azzio si aggiudica uno dei due premi in palio: il puzzle che raffigura il Sacro Monte di Varese immortalato dal fotografo varesino Daniele Venegoni.

Oltre a lui vince anche uno dei nostri “contributori” più affezionati che dietro lo pseudonimo di Reporterpercaso è solito realizzare video che immortalano i luoghi più belli della nostra provincia. Ad entrambi i nostri vincitori e a tutti voi un grande augurio di buon anno. Approfittiamo anche per ringraziare ancora una volta Daniele Venegoni per aver messo a disposizione i due premi e aver dato l’idea per questa bella iniziativa.