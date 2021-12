Quasi pronta la nuova terapia intensiva dell’ospedale di Gallarate: mancano solo gli arredi

Si aprono questa settimana le buste della gara bandita per gli arredi della nuova terapia intensiva all’ospedale di Gallarate. Superato il problema dei pannelli per il controsoffitto, finiti tra le merci rare per la domanda di ristrutturazioni legate al 110%, le attività per l’apertura del nuovo spazio al quarto piano procedono. I dettagli edilizi ancora da sistemare sono ormai pochi: con la consegna degli arredi previsti nei tempi tradizionali di tre mesi, l’azienda chiederà l’accreditamento e potrà aprire il nuovo reparto costato quasi 5 milioni di euro

Il cantiere era stato aperto nel luglio del 2020 appena l’emergenza Covid si era allentata. Ha portato alla ristrutturazione di una porzione del 4° piano con il completo rinnovamento a livello impiantistico, tecnologico e strutturale. L’area dedicata alla terapia intensiva, quindi, è stata raddoppiata rispetto all’attuale situazione.

Dalla prossima primavera, dunque, con il trasferimento dei letti di terapia intensiva, partirà la seconda fase del progetto che consiste nella completa riqualificazione dell’attuale Pronto Soccorso al piano terra. Si aumenterà notevolmente la superficie disponibile con l’utilizzo per il Pronto soccorso degli spazi immediatamente confinati, ora utilizzati per la Terapia intensiva.