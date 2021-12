Annullato il Rabadan, un altro anno senza il Carnevale del Canton Ticino

Dopo Locarno anche Bellinzona rinuncia al Carnevale. Anche nel 2022 non ci sarà il Rabadan, il principale evento dell’inverno ticinese.

La decisione di interrompere i preparativi per la 159esima edizione è stata ufficializzata oggi dal comitato organizzatore e si riconduce alla situazione sanitaria che non permetterebbe di realizzare in sicurezza un simile appuntamento.

Gli organizzatori, che si sono affidati al senso di responsabilità si sono detti comunque disponibili “studiare e proporre iniziative alternative – compatibilmente con la situazione sanitaria – nel corso della seconda metà del 2022”.