Raccolta rifiuti all’Immacolata, Agesp conferma il servizio ma avverte: “Previsti disagi per neve”

Nel confermare che il servizio di raccolta rifiuti a Busto Arsizio sarà attivo anche durante il giorno festivo dell’Immacolata Concezione – 8 dicembre – la società precisa che, in considerazione delle previsioni meteo particolarmente avverse, che anticipano abbondanti precipitazioni nevose nella giornata di domani, lo svolgimento del servizio stesso potrà subire rallentamenti o disguidi.

Si invitano gli utenti ai quali non dovessero essere raccolti i rifiuti domani ad esporre nuovamente sacchi e bidoni, nei prossimi giorni, per il recupero. Agesp si scusa anticipatamente per gli eventuali disservizi, confermando che sarà cura della società operare per ridurre al minimo il disagio all’utenza.