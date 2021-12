Raggiunto l’accordo per gli ex dipendenti Ubi passati a Bper. Previste 1100 uscite volontarie

Siglato il primo accordo sindacale per l’armonizzazione del contratto integrativo dei dipendenti ex Ubi ed ex Intesa Sanpaolo assorbiti in Bper a seguito dell’operazione di acquisizione di circa 600 sportelli da Intesa Sanpaolo, conclusa nel 2021. L’accordo, che è stato firmato nella notte tra i sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) e i vertici della banca, interessa complessivamente 18.000 dipendenti.

USCITE E NUOVE ASSUNZIONI

Contestualmente è stato raggiunto un accordo per gestire 1.100 uscite di personale, tutte con pensionamenti e prepensionamenti su base volontaria, utilizzando il Fondo di solidarietà. Le uscite vengono compensate da 550 nuove assunzioni a tempo indeterminato e da ulteriori 300 stabilizzazioni di contratti in somministrazione e aggiuntive 122 conferme di apprendisti e contratti a tempo determinato. Con l’accordo, l’azienda si impegna anche a destinare una quota specifica di assunzioni e stabilizzazioni sui territori al fine di contenere le ricadute a seguito delle uscite.

ARMONIZZARE I CONTRATTI INTEGRATIVI

Per quanto riguarda l’armonizzazione dei contratti integrativi, che coinvolge anche i lavoratori ex Unipol Banca e stabilisce pure positivi aggiornamenti delle previsioni contrattuali destinate alla platea “ante fusioni” dei lavoratori del gruppo Bper, sono stati raggiunti accordi relativi all’assistenza sanitaria (polizza infortuni professionali ed extraprofessionali, premorienza da malattia e infortunio, invalidità permanente da malattia e infortunio, long term care, indennizzo per superamento periodo di comporto da malattia e infortunio), previdenza complementare (previsti aumenti dallo 0,25% allo 0,90%, con soglia minima di contributo aziendale al 3,90%), mobilità e pendolarismo (riconosciute importatati tutele e indennità economiche), part time (rinnovato per 24 mesi).

I COMMENTI

«Il pacchetto di accordi sottoscritto rispetta le persone, valorizza le storie contrattuali, riserva attenzione ai territori e proietta Bper verso il futuro. Ora ci aspettiamo di concludere l’armonizzazione e di confrontarci sul nuovo piano industriale» commenta il segretario nazionale della Fabi, Mattia Pari. «Con le intese raggiunte in questa giornata si conferma la solidità delle relazioni sindacali nel gruppo Bper e realizza un sostanziale passo in avanti verso la completa armonizzazione delle realtà di recente acquisizione, garantendo contestualmente i lavoratori storici del gruppo con accordi in materia di previdenza, assistenza e pendolarismo. Inoltre, con l’importante numero di assunzioni a fronte della manovra sul Personale, viene assicurato il ricambio generazionale mettendo in relazione uscite ed assunzioni, anche con previsioni di sostegno agli organici sui territori» osserva la coordinatrice Fabi nel gruppo Bper, Antonella Sboro.

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici di Bper Banca: «Gli accordi raggiunti costituiscono un’importante premessa per le nuove sfide che il Gruppo sarà chiamato ad affrontare con il piano industriale 2022-2024- ha detto l’amministratore delegato Piero Luigi Montani – Tali accordi consentiranno, tra l’altro, l’ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell’occupazione giovanile e in un’ottica di ricambio generazionale. Sottolineo, inoltre, l’importante armonizzazione di alcuni trattamenti economici e normativi che riguardano le varie aziende coinvolte dalle recenti operazioni straordinarie, portate a termine con successo dal gruppo Bper Banca».