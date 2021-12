Raul Cremona al Teatro di Varese per Capodanno: “Una magic show con tutti i miei personaggi”

Risate, illusionismo, magia, cabaret, musica, canzoni, ballo e tanto altro. L’ultimo dell’anno al Teatro di Varese è con Raul Cremona. L’attore e comico è l’ospite della serata del 31 dicembre sul palcoscenico di Piazza Repubblica con il suo Magic Show. Ad accompagnarlo Marco Castelli, artista del Varesotto molto noto per la sua ironia e il suo talento, e una band d’eccezione. Una serata piena di sorprese dunque, dove il pubblico in sala potrà trascorrere ore di vero e puro divertimento dando il benvenuto al 2022 tra risate e canzoni. «Uno spettacolo coinvolgente che accompagnerà il pubblico fino a dopo la mezzanotte», assicura Raul Cremona.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo?

«Sul palcoscenico presenterò tutti i miei personaggi, ci saranno momenti di musica con la band di Marco Castelli, artista con il quale collaboro da anni e che sarà presente anche durante questa serata. Inoltre, canterò, chiederò al pubblico di partecipare allo show, ci sarà tanto cabaret, giochi di prestigio, magia, un omaggio a Jannacci e molto altro».

La sua carriera è iniziata nella Milano del Derby Club. Ha condiviso il palco con Paolo Rossi, Claudio Bisio, Aldo e Giovanni, Enzo Iacchetti e Francesco Salvi, ma anche Nanni Svampa, Walter Valdi, Bruno Lauzi, Umberto Bindi per citarne alcuni. Come ricorda quel periodo?

«Sono approdato al cabaret negli anni Ottanta, Milano era ancora molto attiva. Erano gli anni in cui Milano consentiva di avere dei locali per sperimentare, farsi conoscere, presentarsi ad un pubblico, fare la gavetta. Esisteva il Derby e poi il Ca’ Bianca, per una decina di anni mi sono fermato lì, mi sono formato in questa storia. Per noi quei locali erano scuola, un modo di vivere, avevamo fame e voglia di maturare. Le cose oggi sono diverse, esistono i laboratori artistici, ma non è come esibirsi davanti ad un pubblico. Oggi i giovani usano altri mezzi per farsi conoscere, hanno mille orizzonti aperti e si perdono facilmente. Noi arriviamo da quella scuola che ti insegnava come realizzare e avere un repertorio duraturo».

Ci sono degli artisti del Varesotto al quale è particolarmente legato? Penso a Nanni Svampa, ad esempio, o Cochi e Renato…

«Fanno parte di quella generazione di personaggi invidiabili e irraggiungibili. Quando ho iniziato questo mestiere loro avevano la mia età. In particolare, Nanni Svampa è stato uno dei miei primi direttori artistici e per tanti anni ho aperto alcuni dei suoi spettacoli, per me è stato un maestro. Grazie a lui, per molto tempo, la mia convivenza con Varese non si è limitata alla presenza sul palcoscenico per le tappe del tour, ma l’ho frequentata. E poi, da Varese, ricordo i Fichi D’India, formidabili, una coppia al vetriolo. Cochi ancora oggi lo sento per scambiarci qualche saluto».

I teatri hanno finalmente riaperto. Con quale emozione salirai sul palco di Varese?

«Chiaramente c’è una grande voglia di ripartire e di tornare a programmare gli spettacoli. Il pubblico ha voglia di tornare a teatro e a divertirsi. Purtroppo viviamo ancora in una situazione di incertezza e dobbiamo fare i conti con un virus che ci rende la vita difficile. Invito tutti gli spettatori però, non solo al mio spettacolo, ma a tutti quelli in programma. Torniamo a riappropriarci del nostro tempo, facciamo vivere i teatri»

Quale tra i suoi personaggi ama di più?

«Voglio bene a tutti. Sono come dei figli che al mattino prepari, gli metti la cartella sullo zaino e li mandi a scuola. Il maggiore riconoscimento però va al Mago Oronzo, è stato il personaggio che mi ha aperto le porte della televisione. Da lì è stato tutto in discesa. Ci sarà anche lui alla serata di Capodanno, ovviamente, con tutte le sue imprecazioni ed esclamazioni».

RAUL CREMONA MAGIC SHOW

Con Marco Castelli e band

31 dicembre 2021, al Teatro di Varese

Per acquistare il biglietto dello spettacolo, clicca qui.

Per informazioni: biglietteria@teatrodivarese.com – Telefono 0332.482 665

www.teatrodivarese.it.