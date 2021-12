Il recupero delle Fattorie Visconti alla prova del voto sulle opere pubbliche

Nel consiglio comunale di Somma Lombardo di domani, lunedì 20 dicembre, con il voto al piano opere pubbliche si deciderà del ritorno delle Antiche Fattorie Visconti all’interno delle proprietà comunale e che, dunque, da ora in poi sia l’amministrazione Bellaria a occuparsi della messa in sicurezza e non più la municipalizzata Spes (nel piano del 2022, infatti, è previsto lo stanziamento di 780mila euro).

Il bando di Fondazione Cariplo e il bilancio di Spes

Ma come si è arrivati a questa decisione? Procediamo con ordine.

Nel 2019 Spes ha partecipato al bando di Fondazione Cariplo, senza ottenere il finanziamento; a febbraio 2020, poco prima del primo lockdown, il sindaco Stefano Bellaria aveva annunciato che, con o senza bando, sarebbe partito l’iter per la messa in sicurezza.

Poi, però, è arrivata la pandemia e Spes, con la chiusura del Terminal 2 e di una delle farmacie che gestisce, ha chiuso il 2020 con una perdita di 452mila euro (il 70% in meno rispetto al 2019); numeri che non hanno permesso all’azienda di procedere con la messa in sicurezza.

Poi, durante il consiglio comunale dello scorso 25 novembre, a un’interrogazione della consigliera di opposizione Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia) proprio sullo status immobilizzato del progetto, il primo cittadino ha svelato le intenzioni dell’amministrazione di riacquisire il bene da Spes: «Non vi nascondo che si vuole iniziare l’iter per riportare la proprietà delle Fattorie in capo all’amministrazione cittadina in modo da poter intervenire, è un obiettivo che vogliamo perseguire. In questa fase è più facile che accenda il mutuo il Comune di Somma Lombardo che non Spes».

Poi, nella commissione di inizio dicembre, sono stati presentati il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche, che contengono per il 2022 la spesa di 780mila euro per la messa in sicurezza del bene.

“Tutti hanno a cuore le Fattorie”

Il voto in consiglio, domani, è il primo «passaggio formale» per il nuovo percorso delle Fattorie – spiega Bellaria: «Abbiamo deciso questo perché Spes, per come sono andati gli ultimi due anni, non può fare questo investimento: abbiamo deciso di investire come amministrazione e riacquisire il bene dalla municipalizzata».

Come ha reagito Spes? «Il consiglio di a amministrazione di Spes ha a cuore il progetto, come noi. Se non ci fosse stato il Covid si sarebbe intervenuti già da un anno».

Dopo il voto a favore del piano, ci sarà da aspettare il «nulla osta dal Ministero dei beni ambientali». A gennaio si potrà andare dal notaio per riacquisire il bene, poi si «penserà al bando per la messa in sicurezza. Quando avremo il via libera della soprintendenza procederemo celermente».

«Non partiamo da zero», sottolinea Bellaria, «ci sono delle idee da cui partire»: ovvero quelle del bando di Fondazione Cariplo del 2019, che non sono state chiuse in un cassetto; certo, bisognerà verificarne la fattibilità, specialmente per quanto riguarda la parte dedicata all’ostello per i viaggiatori che transitavano da Malpensa.

In più, visto che si tratta di un bene caro a tutti i sommesi, il Comune avvierà un confronto aperto con i cittadini, le associazioni (non solo il Comitato Fattorie Visconti, che recentemente ha lamentato di essere stato escluso da Spes e il Comune nei tavoli decisionali) e i segretari di quartiere, «visto che anche loro hanno a cuore un immobile caro ai sommesi»: «Partiamo dai progetti del 2019 e avviamo un confronto a trecentosessanta gradi con la cittadinanza, dandoci dei tempi certi per il confronto e per velcoizzarne la riqualificazione, perché non si può discutere all’infinito».