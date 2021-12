Da Regione 170 mila Euro per l’area ricreativa di via Piave a Castronno

Castronno “piglia tutto”. L’amministrazione di Giuseppe Gabri è riuscita ad aggiudicarsi un altro bando e anche questa volta la cifra è piuttosto alta. Il Consiglio Regionale ha di fatti approvato un ordine del giorno che stanzia 170 mila euro per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’area pubblica ricreativa di via Piave.

Esprime grande soddisfazione la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza che ha proposto all’aula l’assegnazione dei fondi: «Quest’area verde, con le sue dotazioni ricreative e sportive rappresenta una grande risorsa e un punto di riferimento fondamentale per la comunità castronnese. Con queste risorse regionali andiamo ad intervenire per quanto riguarda la sicurezza e l’accessibilità con l’abbattimento di barriere architettoniche, opere fondamentali per valorizzare quest’area dal punto di vista funzionale, sociale e culturale oltre a garantire uno sviluppo territoriale sostenibile per le future generazioni».

«Un grande risultato che nasce da una proficua interlocuzione con Regione Lombardia – dichiara il sindaco Giuseppe Gabri – che dimostra così di essere vicina ai comuni, specialmente i più piccoli, facendosi concretamente carico delle richieste che arrivano dal territorio. Questo è un intervento che va a risolvere diverse criticità che impediscono la piena fruibilità di questa area. Le opere previste prevedono la realizzazione di sistemazioni esterne e camminamenti ben illuminati, permeabili e con una pendenza adeguata che colleghino le varie strutture presenti. L’area verrà inoltre interessata da nuove piantumazioni e sistemazione del verde per creare degli spazi destinati al gioco dei bambini, allo svago e al relax».

Questi fondi sono frutto di una ripartizione di risorse scaturite dalla manovra di bilancio regionale 2022-2024 approvata dal Consiglio Regionale e che aggiunge un ulteriore miliardo di euro al Piano Lombardia per il finanziamento di investimenti infrastrutturali sul territorio lombardo.