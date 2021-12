Da Regione 86.000 euro a Varese e Busto Arsizio per la seconda vita di due immobili confiscati alla mafia

Ci sono anche la casa di via Merini a Varese e l‘ex pizzeria di via Quintino Sella a Busto tra gli immobili confiscati alla mafia e che hanno una seconda vita con il contributo di Regione Lombardia. La nostra provincia ha ottenuto 86.000 euro di cui 20.000 nel 2019 per la struttura di Varese destinata ad attività di volontariato e 66.000 nel corso del 2021 per destinare l’immobile di via Quintino Sella a soluzioni temporanee per chi è in difficoltà abitativa.

«La Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – è la quarta regione in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e annovera sul suo territorio oltre 1.300 unità immobiliari già destinate e oltre 1.900 ancora in fase di gestione».

AL VIA SISTEMA VISUALIZZAZIONE BENI CONFISCATI – De Corato ha anche presentato il sistema informativo ‘Viewer beni confiscati’, divenuto, da poco, pienamente operativo. «A seguito di una fase di sperimentazione – ha detto – a cui hanno preso parte 11 Comuni e 5 associazioni del terzo settore, il sistema è ora pronto per assolvere al ruolo di interlocutore privilegiato dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati alle mafie in Lombardia e destinati agli enti locali, nonché agli enti del terzo settore. Mettere a disposizione un nutrito patrimonio informativo geolocalizzato dei beni sottratti alla criminalità organizzata vuol dire agevolare il reimpiego istituzionale e sociale di tali beni».

DA REGIONE NEL BIENNIO 2021 2022 ALTRI 4 MILIONI PER RIQUALIFICAZIONE BENI “Il recupero dei beni confiscati – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – può e deve rappresentare un volano per l’economia della nostra regione. Abbiamo infatti messo a disposizione per il biennio 2021-2022 altri 4 milioni di euro destinati agli enti locali e al terzo settore per il recupero dei beni confiscati alla criminalità”.



I FINANZIAMENTI GIA’ ASSEGNATI DIVISI PER PROVINCE

In provincia di Brescia assegnati 271.000 euro

In provincia di Como assegnati 296.000 euro

In provincia di Cremona assegnati 101.000

In provincia di Lecco assegnati 283.000

In provincia di Lodi assegnati 210.000

In provincia di Monza e Brianza assegnati 126.000

In provincia di Milano assegnati 467.000

In provincia di Pavia assegnati 501.000

In provincia di Varese assegnati 86.000