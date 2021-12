Rescaldina, ennesimo atto vandalico contro la Barca dell’Accoglienza

Ennesimo atto vandalico ai danni della Barca dell’Accoglienza e dell’Amicizia di Rescaldina, l’opera che da novembre 2019 fa bella mostra di sé nel Bosco della Pace grazie al lavoro di 800 giovani e giovanissimi studenti delle scuole del paese e dei ragazzi del Centro Diurno Disabili, che hanno decorato con i loro disegni e i loro messaggi la struttura di legnano lunga 7 metri, alta 2 e larga 2,5.

Solo pochi mesi fa la barca era stata rimessa a nuovo dopo che le intemperie e soprattutto gli atti vandalici l’avevano danneggiata in modo importante: le strisce di compensato che rivestivano l’opera erano state sostituite con 926 autoritratti, realizzati ancora una volta dai bimbi dell’asilo nido, da bambini e ragazzi delle scuole di Rescalda e di Rescaldina e dai ragazzi che frequentano il Centro Diurno Disabili con il coordinamento dell’associazione culturale Articolonove, che ormai due anni fa aveva promosso il progetto e in primavera, con il contributo del comune, si è occupata del restyling. Ma nella notte tra venerdì 3 e domenica 4 dicembre sulla barca si è abbattuto un ennesimo gesto di inciviltà.

«Devastazione: è l’unico termine che ci è venuto in mente questa mattina guardando la Barca dell’Accoglienza e dell’Amicizia che abbiamo installato nel Bosco della Pace con gli autoritratti di 926 bambini delle scuole di Rescaldina – commentano da Articolonove. Devastazione fisica, perché l’opera collettiva dei bambini è praticamente distrutta. Devastazione morale, nella mente di chi si è reso protagonista di questa distruzione. Devastazione culturale, perché è triste che in questo paese la bellezza creata dai bambini non venga sorvegliata e protetta in modo adeguato. Sono anni che le installazioni dei bambini al Bosco della Pace subiscono questa sorte. Questa volta la Barca è durata solo nove mesi. Nessuno vede, nessuno controlla, nessuno dice niente: che tristezza».