Ridere e stupirsi per “scacciare” il 2021: il Capodanno al Teatro di Varese è con Raul Cremona

C’è tanta voglia di ricominciare e di lasciarsi alle spalle il 2021, che avrebbe dovuto essere l’anno in cui “se ne usciva” dal Covid ma che ha, almeno parzialmente, disatteso le promesse.

Ma se a ballare non si può andare e molti dei ristoranti preferiti sono chiusi, c’è un luogo, il tempio storico dei sogni e dell’evasione, che torna proprio in queste settimane a rivivere, e in sicurezza: il Teatro. E per l’ultima notte dell’anno, il teatro di Varese ha deciso di festeggiare i suoi spettatori con un fiume di risate, illusionismo, magia, cabaret, musica, canzoni, ballo e tanto altro.

L’ultimo dell’anno al Teatro di Varese è infatti con Raul Cremona. Nella sera del 31 sarà l’attore e comico l’ospite d’onore della serata sul palcoscenico di Piazza Repubblica: ci sarà con il suo “Magic Show“, accompagnato da Marco Castelli, artista del Varesotto molto noto per la sua ironia e il suo talento, e una band d’eccezione.

Una serata piena di sorprese dunque, dove il pubblico in sala potrà trascorrere ore di vero e puro divertimento dando il benvenuto al 2022 tra risate e canzoni, in uno spettacolo coinvolgente che accompagnerà il pubblico fino a dopo la mezzanotte.

Sul palcoscenico Raul Cremona presenterà tutti i suoi personaggi, a partire da quel “Mago Oronzo” che gli ha aperto le porte della tivù. Ma non mancheranno momenti di musica e canzoni, tanto cabaret, giochi di prestigio, magia, un omaggio a Jannacci e molto altro.

Per chi è stato indeciso fino all’ultimo, non è troppo tardi per prenotare: i biglietti si trovano su ticket one o direttamente in biglietteria.

RAUL CREMONA MAGIC SHOW

Con Marco Castelli e band

31 dicembre 2021, al Teatro di Varese

Biglietto dello spettacolo in vendita su ticketone o direttamente alla biglietteria

Per informazioni: biglietteria@teatrodivarese.com – Telefono 0332.482 665

www.teatrodivarese.it.