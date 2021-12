Ripresa economica, salute e sviluppo del territorio: il bilancio della Lombardia secondo Fontana

Un bilancio più che positivo è quello presentato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nella conferenza di fine anno.

Il Governatore ha spaziato su più fronti dalla lotta alla pandemia alla ripresa economica, dagli investimenti nel settore formazione alle Olimpiadi invernali del 2026.

LOTTA ALLA PANDEMIA

Sul fronte della pandemia, oltre ai risultati della campagna vaccinale (quasi 18 milioni di somministrazioni di vaccino anticovid) , la Lombardia ha investito oltre 2,5 MILIARDI di costi complessivi a carico del Fondo Sanitario Regionale nel 2020 per l’emergenza Covid 19 suddivisi:

• 1.250 milioni per personale

• 240 milioni per beni

• 500 milioni per servizi sanitari e non sanitari

• 480 milioni per prestazioni •

30 milioni per altri costi

CIRCA 1,9 MILIARDI di costi complessivi a carico del Fondo Sanitario Regionale nel 2021

• 755 milioni per il personale

• 215 milioni per beni

• 460 milioni per servizi sanitari e non sanitari

• 450 per prestazioni

• 20 milioni per altri costi

SETTORE ECONOMICO

Sul fronte economico, è stato evidenziato il risultato positivo dell’amministrazione oculata dei fondi a disposizione che ha portato a un avanzo di 338 milioni, di cui 47 milioni sono stati destinati alla copertura finanziaria di investimenti già autorizzati consentendo la riduzione dell’indebitamento.

Il presidente Fontana ha sottolineato anche che “è stato riavviato il motore dell’economia con il ‘Piano Lombardia’ anticipando il PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Tra il 2021 e il 2021 sono stati stanziati 5 miliardi per interventi a favore della ripresa economica. Per il futuro Fontana ha delineato le linee di sviluppo da attuare grazie alle risorse comunitarie.

I FONDI DE PNRR

Tra il 2020 e il 2021 sono stati stanziati 5 miliardi per interventi a favore della ripresa economica. Per il futuro Fontana ha delineato le linee di sviluppo da attuare grazie alle risorse comunitarie

I 3,5 miliardi di risorse comunitarie previste nel periodo 2021-2027 saranno suddivisi in

2 miliardi risorse FESR: 840 milioni di risorse nazionali +800 milioni di risorse UE +360 milioni risorse regionali

1,5 miliardi risorse FSE+: 626 milioni di risorse nazionali +603 milioni di risorse UE +271 milioni di risorse regionali;

170 milioni per strategie di sviluppo nelle aree urbane;

338 milioni a favore delle Aree Interne, della Montagna e dei piccoli comuni.

INCLUSIONE SOCIALE

Fontana ha anche ricordato il temi dell’inclusione sociale con una particolare attenzione ai più fragili. “Interventi a favore delle famiglie, sostegno delle persone con disabilità, inclusione sociale dei soggetti e delle fasce più deboli – ha ricordato Fontana – insieme alla promozione del Terzo settore, hanno caratterizzato la nostra azione politica”.

POLITICHE GIOVANILI

Nel settore delle politiche giovanili, il governatore ha parlato di un “Nuovo protagonismo dei giovani: tra poco approveremo in Giunta la proposta di legge ‘Per e con i giovani’, finanziati con 3 milioni di euro”.

In ntermini concreti gli interventi hanno riguardato:

Raddoppiano gli ITS –

Cresce la ricerca industriale

 Raddoppio dei percorsi ITS (da 78 a 133) e forte crescita IFTS (da 72 a 98) e 1000 studenti in più rispetto al 2020 (da 3.500 a 4.500)

 327,3 milioni per il rafforzamento del sistema di istruzione, la libertà di scelta educativa il diritto allo studio

 106 milioni per interventi a favore dell’edilizia scolastica

 Circa 320 milioni di contributi concessi per il consolidamento del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale

 91,1 milioni di investimenti in Ricerca e Innovazione e trasferimento tecnologico

 Conclusi 49 accordi di ricerca industriale e ricerca sperimentale per un valore complessivo di 103 milioni e investimenti attivati sul territorio per oltre 190 milioni

Oltre alla formazione si parla di politiche attive del lavoro

 185 milioni per le politiche attive del lavoro, di cui:

 43,6 milioni per 16.475 Doti attivate/o consuntivate sul programma Garanzia Giovani

 40 milioni per 19.500 Doti “staccate” nel 2021 per le politiche attive ad altrettanti disoccupati beneficiari attraverso Dote Unica lavoro Fase IV

 33 milioni per azioni di sistema, servizi e doti finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

 25 milioni per iniziative di contrasto al mismatch di competenze

OLIMPIADI CORTINA 2026

Un capitolo a parte è stato quello delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Lombardia e Veneto. “Se con Zaia non avessimo garantito coperture – ha evidenziato – non avremmo ottenuto il risultato. Quindi capite – ha proseguito – cosa si può fare con l’Autonomia”.

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Quanto allo sviluppo infrastrutturale, il governatore della Lombardia ha posto l’accento sul potenziamento delle reti viarie con l’introduzione di nuovi treni e autobus, grazie ai quali si è contribuito anche al miglioramento della qualità dell’aria.



Trasporto pubblico

 Entrati in servizio 20 nuovi treni Caravaggio per il servizio ferroviario regionale per un totale di 37 nuovi treni in circolazione – (piano di acquisto di oltre 1,6 Miliardi)

 Entrati in servizio 38 nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico locale

 Assegnati 215,7 milioni alle Agenzie del TPL per circa 900 nuovi autobus da immettere in servizio entro il 2026 e per infrastrutture di supporto per i mezzi ad alimentazione alternativa; installati sistemi di localizzazione automatica (AVM) su 490 autobus e sistemi di videosorveglianza su 58 autobus nei bacini di Bergamo e Brescia

 410 milioni di risorse regionali integrative del Fondo Nazionale Trasporti per i servizi ordinari di trasporto pubblico

 95 milioni per il potenziamento e il miglioramento della sicurezza della Linea Brescia-Iseo-Edolo  Avviati i lavori della nuova stazione di Sesto San Giovanni

 Attivata la nuova fermata unica Como Camerlata tra la rete ferroviaria RFI e la rete Ferrovienord

Nuovi collegamenti strategici, potenziamento delle reti viarie

 Aperte al traffico le varianti di Guidizzolo – MN, Pontoglio – BS, Cassano d’Adda – MI, Ospedale di Monza-SP6, Vaprio d’Adda – MI, Zogno – BG, Pontevico – BS e Robecco d’Oglio – CR.

 Aggiudicata gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Collegamento ferroviario Terminal 2 Malpensa-linea RFI del Sempione (costo: 211 milioni €)

 Aggiudicata gara per progettazione esecutiva e realizzazione Tratte B2 e C di Pedemontana (costo: 1.780 milioni €)

Strade più sicure, nuovi percorsi ciclabili.

 Conclusi 54 dei 94 interventi di manutenzione strade provinciali previsti dal piano 2018-2020 (50,1 milioni di Regione Lombardia per il triennio)

 Programmati 92 interventi di messa in sicurezza ponti (24 milioni di RL), di cui 18 in fase di progettazione e 2 con lavori avviati

 Realizzati 42 km di nuovi percorsi ciclabili e approvati i progetti definitivi dei lotti prioritari delle ciclovie turistiche nazionali Vento (58 km) e Sole (91 km).

 Collegate con infrastruttura a banda ultra-larga oltre 35.000 unità immobiliari, per un totale di 492.510 unità immobiliari predisposte per l’attivazione del servizio

Rigenerazione e Sicurezza urbana

 476 milioni per la Rigenerazione urbana e territoriale

 443 milioni per il Recupero Patrimonio abitativo pubblico ed efficientamento energetico edifici e luminoso

 345 milioni per la salvaguardia del territorio, difesa del suolo e protezione civile

 Sicurezza urbana e legalità: oltre 14,3 milioni

 Oltre 13 milioni a favore di 130 Comuni per lo svolgimento di servizi straordinari di Polizia locale per la sicurezza urbana, per l’acquisto di dotazioni strumentali e per interventi di sicurezza stradale

 Oltre 1 milione per il recupero di beni confiscati e per iniziative di educazione alla legalità tramite Accordi con il Ministero degli interni, le Scuole e gli Enti locali

CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Destinazione Lombardia

 36,4 milioni per la valorizzazione della cultura, lo spettacolo e il cinema di Lombardia

 Riaperta la Villa Reale di Monza grazie alle risorse stanziate per l’attuazione di eventi

 55 mln per la valorizzazione del complesso monumentale

 Promozione turistica della “destinazione Lombardia”, dei fattori di attrattività del territorio e sostegno alle strutture ricettive – 16,26 milioni

 Sport e grandi eventi sportivi: 104 milioni per lo sport, l’impiantistica sportiva e i ristori a seguito delle restrizioni da Covid-19,

 Skipass gratuito per ragazzi fino ai 16 ann