Risponde alle domande del pm uno dei due accusati dello stupro sul treno

«Ha risposto alle domande del pubblico ministero, ma altro non dico». Il difensore d’ufficio di uno dei due uomini sottoposti a fermo, Monica Andretti, non scende nel dettaglio ma specifica che il suo assistito, l’italiano di 21 anni finito in manette sabato sera con l’accusa di violenza sessuale in concorso e rapina è comparso dinanzi al pubblico ministero di Varese.

E ha parlato. Sul contenuto, nulla di ufficiale anche se potrebbero esserci le prime ammissioni, e gli elementi che possono far desumere una chiamata in correità dell’altro soggetto coinvolto.

L’altro fermato, il marocchino di 27 anni ad ora non risulta essere stato sentito e non ha incontrato il legale, l’avvocato Fabio Bascialla che per il momento preferisce non dire nulla: «Lo farò una volta lette le carte e con l’eventuale consenso del mio assistito».

Sul fronte delle indagini, gli elementi in mano alla procura della repubblica di Varese che sta operando sembrano essere piuttosto solidi: verranno apprezzati e valutati dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio che nelle prossime ore – al più tardi mercoledì – avrà il compito di convalidare il fermo e disporre le misure cautelari per i due soggetti trattenuti e condotti in carcere.

Dopo le violenze di venerdì sera – una consumata sul treno, l’altra tentata in stazione a Venegono – gli investigatori grazie al racconto delle vittime e alle videocamere presenti nei paraggi sono riusciti a diramare una nota di ricerca che conteneva un particolare importante: la stampella.

E proprio grazie a quel particolare che gli uomini del sottotenente Francesco Medda, alla guida della tenenza di Tradate, hanno rintracciato i due nel corso di un controllo per schiamazzi di vicinato, sabato sera.

