Robur rimontata e battuta nel finale dalla capolista San Miniato

La Coelsanus culla a lungo la speranza di strappare un successo a sorpresa sulla capolista San Miniato, perdendo (75-86 il risultato) a causa di un parziale nell’ultimo periodo ampiamente a favore della squadra toscana. Un peccato, ma anche il segnale che la squadra di Donati sta meritando la sua buona posizione di classifica, con 12 punti frutto di un record di 6-7 che permette ai gialloblu di guardare con fiducia alla ripresa della Serie B fissata per il prossimo 8 gennaio con la difficile trasferta ad Omegna.

Con San Miniato la Robur è stata brava prima a rintuzzare la buona partenza avversaria e poi, nel secondo periodo, ad allungare sino a chiudere in vantaggio per 47-36 alla pausa di metà partita. Frutto di buone scelte tattiche (come il quintetto alto) e di una produzione offensiva importante, con Allegretti tornato a pieno titolo nei panni di prima punta (16 con 6/10 dal campo e 9 rimbalzi).

Dopo la pausa però l’Etrusca ha alzato i toni in difesa, alternando una uomo aggressiva alla zona e fermando l’impatto dei padroni di casa passati dal +14 di inizio terzo periodo al 59-56 della mezz’ora. Un trend proseguito nell’ultima frazione quando San Miniato ha allungato in modo netto sospinta dai 24 punti di Mastrangelo e Tozzi e dai 19 di Lorenzetti.

In casa Coelsanus, detto dei 16 di Allegretti, spiccano ben cinque uomini in doppia cifra con Librizzi a 14, Virgino-Maruca a 13 e Pilotti a 10. Buone anche le percentuali e l’attività a rimbalzo, ma qualche palla persa di troppo contro la difesa vivace degli ospiti ha contribuito alla vittoria della capolista.