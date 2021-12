Roma – Tokyo in aereo, storia di un volo dal sapore varesino in uno spettacolo teatrale

Con le ali di tela cerata da Roma, sul mediterraneo e lungo l’infinita rotta asiatica che porta fino a Tokyo. È l’impresa, targata anche Varese, che verrà messa in scena come prima nazionale sabato prossimo allo Spazio YaK.

È il 1920, e l’aviatore Arturo Ferrarin accetta una sfida contro ogni speranza di successo: raggiungere Tokyo a bordo di uno S.V.A 9, uno dei primi aerei della storia, fatto quasi interamente di legno e tela. Una storia degna della narrativa di Verne, un’avventura interamente basata sull’incognita della fortuna, fatta di incidenti, imprevisti, rivelazioni e sensazioni che non possono essere spiegate. A volte, si può solo mettersi in viaggio per guardare cose nuove, e aspettare di vedere come andrà a finire.

Sabato si terrà a Varese il debutto nazionale dell’ultima produzione Karakorum Teatro, “Io Volo”, spettacolo che racconta il “raid Roma-Tokyo”, viaggio nato da una scommessa, quella di riuscire ad arrivare fino in Giappone a bordo di un biplano Ansaldo un’impresa diventata leggendaria soprattutto in Giappone, tanto che Arturo Ferrarin compare anche nel lungometraggio di Hayao Miyazaki “Porco Rosso”.

Stefano Beghi, direttore artistico di Karakorum Teatro e autore del testo, sarà in scena con Stefano Panzeri, e Antonello Ruzzini alla parte tecnica. Organizzazione di Maddalena Vanolo, produzione Karakorum Teatro.

Produzione Karakorum Teatro

Spettacolo prodotto in collaborazione con il Comune di Induno Olona (Va).

IO VOLO

Storia di un viaggio

SABATO 4 DICEMBRE | ORE 18.30 E 21.00

SPAZIO YAK, PIAZZA FULVIO DE SALVO, 6

di Stefano Beghi | Con Stefano Beghi e Stefano Panzeri | proiezioni a cura di Antonello Ruzzini

