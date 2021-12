Romano alla guida di Fratelli d’Italia Gallarate. “Siamo la destra di domani”

Aprire il partito a tutti coloro che sono vicini all’area di destra e compattare la squadra che ha accompagnato Fratelli d’Italia alle scorse elezioni amministrative.

Queste le due linee di indirizzo indicate da Giorgia Meloni e da Daniela Santanchè alla convention annuale di Atreju 2021 e sulle quali il neoportavoce Cittadino Stefano Romano strutturerà il partito di Fratelli d’Italia di Gallarate.

Si parte dall’avvicendamento tra Giuseppe De Bernardi Martignoni, nominato presidente del Consiglio comunale, e Stefano Romano, che attende il solo passaggio con il portavoce provinciale Andrea Pellicini.

Il ruolo di vice sarà ricoperto da Luca Sorrentino, avvocato gallaratese che già nella sua prima candidatura ha avuto un ottimo exploit tanto da risultare primo dei non eletti.

«Dopo sette anni alla guida dal partito, un ‘avventura entusiasmante con una Comunità politica e umana che sta crescendo come la percentuale del nostro consenso, lascio all’amico Stefano Romano nel segno della continuità, dell’impegno, della passione e capacità doti importanti che a lui non mancano» dice Giuseppe De Bernardi Martignoni.

«Il partito è sempre più vicino ai valori e agli ideali dei Conservatori europei. Fratelli d’Italia viaggia su percentuali importanti e lo ha dimostrato sia a livello nazionale che locale durante le elezioni amministrative e provinciali. Il partito è maturo e ha basi solide per costruire la destra del domani»- ha aggiunge appunto il neoportavoce cittadino di FdI Stefano Romano.

«Lavorerò in piena sinergia con l’Assessore Francesca Caruso e i Consiglieri Comunali Germano Dall’Igna e Marco Colombo». Già alle ultime elezioni gallaratesi FdI ha mostrato la forza centripeta per tutta l’area di destra, dal coinvolgimento degli ex An che non erano passati subito in FdI al riassorbimento di piccole formazioni più radicali (come il gruppo locale “Gallarate Tricolore”, ma lo stesso Romano è transitato negli anni passati da “Azione nazionale”), fino alle nuove acquisizioni da Forza Italia, a costruire l’area più centrista del partito.

«Nelle prossime settimane delineerò la nuova struttura del partito, una struttura in grado di supportare l’attività di politica locale nel segno degli ideali e dei valori di Fratelli d’Italia. Uniti per crescere insieme, vicini alle esigenze dei cittadini e dare nuova linfa vitale alla buona politica».