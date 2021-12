Salatura preventiva e mezzi spazzaneve in azione dalla notte a Varese in vista della nevicata

Salatura preventiva a partire da questa sera e mezzi allertati in vista delle precipitazioni nevose annunciate a partire dalla notte tra il 7 e l’8 dicembre. Il Comune di Varese, al termine della riunione operativa in vista della possibile nevicata ha disposto le mirure di contenimento dei disagi alla circolazione.

I quasi 50 mezzi rimarranno poi operativi in base all’evoluzione delle precipitazioni. É stato predisposto inoltre un potenziamento dei controlli per le dotazioni invernali delle auto. La Polizia locale controllerà dunque che i veicoli in circolazione siano muniti di gomme da neve o catene a bordo. La strada per il Campo di Fiori e Sacro Monte potrebbe essere chiusa in caso di necessità ed essere accessibile solo per i residenti.

Si raccomanda comunque massima prudenza e, visto il giorno festivo di domani, in caso di nevicate di utilizzare l’auto solo in caso di stretta necessità.