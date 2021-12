Sale la sorveglianza nelle strutture sanitarie: tamponi più frequenti al personale e obbligo di mascherina FFP2

Regione Lombardia intensifica l’attività di controllo all’interno delle strutture ospedaliere e socio sanitarie. La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, in una nota, comunica di «essere intervenuta per rafforzare la sorveglianza del personale sanitario in ambito ospedaliero e socio-sanitario, aumentando la frequenza dei test di monitoraggio per Sars-Cov-2».

«L’esecuzione dei test per il personale a diretto contatto con pazienti immunosopressi o operante nei centri dialisi – prosegue la nota – passa da una frequenza di un test ogni 14 giorni a un test ogni 7 giorni. Per il personale sanitario e socio-sanitario non impiegato in contesti con la presenza di soggetti ad alto livello di immunosoppressione, la frequenza dei test viene portata da un test ogni 30 giorni ad almeno un test ogni 14 giorni».

«Queste nuove regole – si legge ancora – valgono anche per gli operatori socio-sanitari impegnati nelle Rsa. La Direzione Generale Welfare, inoltre, ha raccomandato agli ospedali e alle strutture socio-sanitarie l’utilizzo delle mascherine FFP2 per il personale a diretto contatto con i pazienti nei reparti degenza».

«Si tratta – conclude la nota – di misure preventive volte a rafforzare il cordone sanitario attorno alle persone più fragili e alla protezione degli operatori sanitari sul loro luogo di lavoro, in un delicato momento di recrudescenza dei contagi».

Nessuna misura è stata annunciata circa la possibilità di visitare i pazienti ricoverati nei reparti o agli ospiti delle residenze. La riapertura ai visitatori è stata introdotta nell’agosto scorso e prevede una visita al giorno per degente, della durata massima di mezz’ora. In alcuni ospedali si è introdotta una gestione oculata di accessi permettendo l’ingresso in ogni camera di un esterno alla volta.