Sale sulle strade e mezzi allertati a Varese per la nevicata di mercoledì

Da martedì sera salatura preventiva delle strade e mezzi allertati per la possibile nevicata in previsione per mercoledì 8 dicembre

Il Comune di Varese ricorda l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo. In caso di nevicate si raccomanda di utilizzare l’auto solo in caso di necessità

Le previsioni indicano possibili nevicate nella giornata di mercoledì 8 dicembre. A partire da domani sera, martedì 7 dicembre, i mezzi del Comune di Varese effettueranno la salatura preventiva delle strade cittadine. Camion e trattori, dotati anche di lama spazzaneve, saranno pronti in base all’evolversi della situazione.

Si ricorda ai cittadini l’obbligo delle gomme da neve, o in alternativa avere le catene sempre a bordo, scattato il 15 novembre. Si raccomanda quindi di avere sempre automobili equipaggiate in modo corretto in vista delle condizioni meteorologiche tipiche dell’inverno e in caso di nevicate utilizzare l’auto solo in caso di stretta necessità.