Salta la riapertura di capodanno del Casino di Campione, “troppi contagi evitiamo i rischi”

Al Casinò di Campione tutto era ormai pronto per la sua apertura: gli impianti funzionanti, i tavoli tradizionali con tutti i giochi già presenti in passato, le slot machine di ultimissima generazione installate e pronte per l’utilizzo.

Era già stato organizzato un evento per la notte di San Silvestro che aveva richiamato un gran numero di clienti Italiani e stranieri. Ogni cosa era stata prevista ma non il picco di una pandemia in grado di mettere a rischio la salute del personale e dei clienti della casa da gioco, rendendo inopportuna e impraticabile, nonostante le tantissime aspettative, l’apertura delle sale da gioco.

Secondo quanto spiega un comunicato della struttura “si è voluto valorizzare l’importanza delle persone ad ogni livello e, quindi, la sostenibilità di un sistema e del suo sviluppo futuro. Spiace per i clienti che attendevano l’ormai imminente ripartenza dell’azienda, ma la tutela della salute e la volontà di ripartire nella migliore situazioni possibile hanno reso necessario una decisione responsabile”.

Per tale ragione il consiglio di amministrazione della casa da Gioco, in accordo con l’unico socio, il Comune di Campione, ha ritenuto necessario differire l’apertura del Casinò compatibilmente con l’andamento dei contagi ma, in ogni caso, entro il 28 Gennaio 2022. L’indicazione è stata sottoposta ai Commissari e al Giudice delegato del Tribunale di Como che hanno ben compreso le ragioni che hanno giustificato tale decisione, dando altresì atto che l’ambiziosa tabella temporale che la società si era data per giungere alla riapertura è stata puntualmente rispettata.