“Sanità e salute in Lombardia, tra legge Moratti e PNRR”: incontro organizzato dai Comitati della provincia

“Sanità e salute in Lombardia, tra legge Moratti e Pnrr”. Questo il tema dell’incontro organizzato dai Comitati per il diritto alla salute della provincia, che si terrà sabato prossimo, 11 dicembre, dalle 9.30 in poi, a Varese, in via dei Bersaglieri 1, nella sala Montanari.

Ad aprire l’incontro con una riflessione critica sulla privatizzazione della sanità lombarda sarà Maria Elisa Sartor, docente di organizzazione sanitaria all’Università statale di Milano.

Seguirà una tavola rotonda sul tema della sanità lombarda ai tempi della legge Moratti e del Pnrr, a cui parteciperà il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti.

Oltre ad Astuti parteciperanno al dibattito Vittorio Agnoletto, medico e docente di globalizzazione e politiche della salute alla Statale di Milano, Marco Caldiroli, presidente di Medicina democratica e Gregorio Mammì, consigliere regionale del Movimento 5 stelle.