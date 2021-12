“Scappa“ il gommone dal porto di Maccagno e i vigili del fuoco lo recuperano

Per cause in corso di accertamento un gommone privo di motore è stato visto alla deriva nelle acque antistanti il porto Gabella di Maccagno con Pino e Veddasca.

È successo questa mattina sabato 18 dicembre attorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino.

Gli specialisti del soccorso acquatico hanno recuperato il natante e lo hanno portato in porto.