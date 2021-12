“Scelte sanitarie decise senza coinvolgere il territorio”: Il consigliere Astuti critica l’assessore Moratti

«Sono mesi che la vicepresidente Moratti continua a parlare di volontà di collaborazione e condivisione, ma le sue parole, ogni volta vengono smentite puntualmente dalle sue stesse azioni, dal momento che, a quanto pare, risulta che le scelte siano già state praticamente tutte fatte, senza un adeguato coinvolgimento dei sindaci e tanto meno del Consiglio regionale». È così che il capodelegazione Pd in commissione Sanità Samuele Astuti interviene in merito alla definizione delle Case di comunità.

«Le case della comunità non sono una invenzione di Regione Lombardia, ma sono previste dal Pnrr e costituiscono l’unica novità di questa nuova legge – aggiunge Astuti – è fondamentale che siano stabiliti i contenuti e le finalità che non possono essere certo uguali in tutti i territori. Su questa base, di concerto con gli amministratori locali, è necessario un censimento delle disponibilità, degli spazi e soprattutto dei bisogni dei cittadini e della fruibilità dei servizi, seguendo percorsi trasparenti e in grado di coinvolgere tutti i comuni, procedendo con un metodo che sia uniforme per tutte le Ats».

«I sindaci della provincia di Varese hanno elaborato, per esempio, una proposta molto dettagliata e responsabile che hanno sottoposto a Regione Lombardia – ricorda il consigliere dem – ma non hanno ricevuto ancora nessun riscontro».

«Chiediamo che questa giunta esca una volta per tutte da questo continuo equivoco su una delle scommesse più importanti per la nostra regione – conclude Astuti – perché ancora una volta si rischia di iniziare malissimo la riprogrammazione della medicina di territorio».