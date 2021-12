Scontro tra due bus in via Aurelio Saffi a Varese, autista incastrato

Due autobus della linea urbana che stavano salendo verso il quartiere di Velate a Varese si sono scontrati alle 8 del 22 dicembre a Varese, in via Aurelio Saffi, per cause ancora da ricostruire.

Sui mezzi non c’erano passeggeri, ma nell’urto il conducente di uno degli automezzi è rimasto incastrato: per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, liberato l’uomo e collaborato con il personale sanitario del 118, subito accorso.

Malgrado il grande “botto” non si sono registrati feriti: le principali conseguenze si sono avute sul traffico di quell’ora e sulla linea “P” che per mezz’ora circa, intorno alle otto, ha limitato le sue corse ad Avigno.