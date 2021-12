Scontro fra più auto la sera della Vigilia ad Ispra, soccorsi al lavoro

Sono numerosi i mezzi di soccorso impegnati ad Ispra inseguito ad un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 19 di venerdì 24 dicembre.

L’impatto è avvenuto in via Fermi e si contano almeno cinque persone soccorse dal personale sanitario arrivato sul posto con più di un’ambulanza. Tra le persone soccorse anche un bambino di 10 anni.

Al lavoro anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentali e i carabinieri per i rilievi.