Scrivi la tua letterina di Natale con gli Asinelli

Alla Libreria degli Asinelli ci illudiamo che sia più bello passare di qui, scegliere una lista di cose belle, girarla alla famiglia e sapere che così tutti saranno più contenti: voi perché avrete in dono cose belle e desiderate, amici e parenti perché oltre a donarvi “cose belle e desiderate” conosceranno il nostro piccolo spazio meraviglioso, e anche noi, certo, perché così avremo una chance in più di sopravvivere in quest’epoca tanto balorda e dura. Ih-oh!

Come si fa?

1. Vieni in Libreria, prenditi un bel tempo per scegliere i libri che vorresti ricevere in regalo. Sugli scaffali troverai: narrativa selezionatissima, illustrati, libri d’arte, popup, graphic novels, poesia, cinema, libretti d’autore, ampia selezione per infanzia e ragazzi, gialli e noir e molto altro.

2. Compila la tua lista dei desideri, che riceverà un suo codice, e diffondila ad amici e parenti.

3. Se passeranno da noi o ci scriveranno o chiameranno, facendo riferimento al tuo codice, sapranno di regalarti qualcosa di veramente bello e desiderato.

4. E se proprio non hai tempo di passare a fare la tua lista, inviacela, ti confermeremo la disponibilità dei titoli che desideri.

Le confezioni regalo (omaggio) sono tutte ecologiche, allegre e uniche.