A Sesto Calende si celebra la Dichiarazione universale dei diritti umani

L’associazione Pace e convivenza di Sesto Calende riprende il suo percorso di iniziative culturali “Uno sguardo sul mondo” venerdì 10 dicembre alle 21, nell’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Una data importante per ricordare l’universalità dei diritti umani e quindi l’universalità del dovere di praticarli e difenderli.

L’associazione ha deciso di ricominciare con una serata dedicata a Emergency nella Sala della comunità del centro studi Angelo Dell’Acqua, in via Indipendenza 15 a Sesto Calende. L’ingresso è gratuito e con obbligo di green pass. il programma prevede la proiezione del filmato “La Valle delle donne” girato nel Centro di maternità di Anabah, nella Valle del Panshir in Afghanistan del Nord. Qui Emergency dal 2003 offre assistenza ginecologica, ostetrica, neonatale e prenatale per monitorare le gravidanze e curare tempestivamente eventuali patologie. Il centro è anche un polo formativo per il personale afgano. Qui le donne afgane, in un paese devastato dalle guerre, vengono a partorire, a curarsi e anche a lavorare

Ospite della serata è la dottoressa Manuela Valenti, responsabile Pediatric division di Emergency, per condividere la sua esperienza al Centro di maternità e rispondere alle domande del pubblico. È allestito anche un banchetto informativo di Emergency. A chiudere la serata, un momento di festa con tisane e biscotti.