Sette indagati per l’infortunio mortale sul lavoro di Bodio Lomnago

Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati dal sostituto procuratore di Varese Federica Recanello che indaga sull’infortunio mortale di Vasile Atomei, operaio di 49 anni di origini rumene che abitava a ternate.

Tra gli indagati figura anche la sindaca Eleonora Paolelli, oltre al responsabile della sicurezza del cantiere e altre cinque persone, i responsabili delle aziende siciliane riunite in consorzio per l’esecuzione dell’appalto che il Comune aveva vinto aggiudicandosi i fondi del bando «sport e periferie» per realizzare il centro sportivo della Rogorella, zona collinare che sovrasta il pese di Bodio.

Un’area residenziale dove martedì pomeriggio si è consumata la tragedia. Un atto dovuto l’iscrizione da parte della Procura che ha disposto accertamenti non ripetibili e che quindi necessitano della nomina dei difensori, ma anche l’incipit delle indagini che dovranno chiarire con precisione non solo le cause della morte del manovale, che verranno svelate dall’esame autoptico dei prossimi giorni, ma anche le eventuali responsabilità penali per l’accaduto.