Si accende un Faro in largo Flaiano a Varese, partono i lavori della palazzina della Fondazione Ascoli

Per il prossimo Natale ci sarà una nuova, importante palazzina all’entrata della città di Varese, tanto importante da essere chiamata “Il Faro“.

E’ la struttura per parenti di malati, ricercatori universitari e operatori sanitari che sta per essere realizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli, e i cui lavori sono appena iniziati e che «Se tutto andrà bene, per Natale potremo inaugurare» ha sottolineato Marco Ascoli, presidente della Fondazione.

L’inizio dei lavori è stato presentato, per motivi meteo, all’interno della sede dell’Ordine degli Architetti di Varese, adiacente alla palazzina, alla presenza di tutte le autorità che hanno contribuito a rendere concreto questo ambizioso progetto.

Con la famiglia Ascoli c’erano il presidente della regione Attilio Fontana, il sindaco Davide Galimberti, il presidente della commissione sanità in regione Emanuele Monti, il rettore dell’Università dell’insubria Angelo Tagliabue: ma anche nomi notissimi che contribuiranno a ultimare la palazzina, come l’architetto Elena Brusa Pasquè, che è progettista e direttore lavori, o Daniele Zanzi, che si occuperà del verde e della compensazione ecologica.

COME SARÀ LA PALAZZINA

Il progetto è coordinato dall’architetto Elena Brusa Pasquè, che ha lavorato con un team di colleghi per trasformare la palazzina dei primi novecento in una palazzina in grado di fornire 9 minialloggi, spazi comuni e di ricreazione nonchè la nuova sede per la Fondazione Ascoli.

Saranno, più precisamente, due monolocali e sette bilocali, strutturati come delle suite di hotel: con stanza, cucinino, living e bagno. A loro si aggiungeranno poi degli spazi comuni, prevalentemente al piano terra e nel seminterrato, che serviranno da hall, lavanderia e altri servizi, oltre ad accogliere la sede della Fondazione Giacomo Ascoli e le sedi di altre associazioni a lei collegate»

La ristrutturazione della palazzina costerà una cifra che va dal milione e cento al milione e trecentomila euro. Per contribuire alla sua costruzione, è stato costituito un fondo, “L’arcobaleno di Nichi”, nato in memoria del piccolo Nicholas, venuto a mancare due anni fa.

Per i lavori sono previsti circa 18 mesi, a partire dal momento in cui il comune di Varese darà il permesso ai lavori: «Noi abbiamo già pronto il progetto esecutivo, attendiamo solo il via dall’amministrazione – spiega – I lavori saranno assegnati con una sorta di “minibando” interno, alla ditta che permetterà le migliori condizioni alla Fondazione».

I nove miniappartamenti sono pensati innanzitutto per alleviare i disagi dei famigliari dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ma quegli spazi saranno resi disponibili anche all’Università dell’insubria, con cui la Fondazione “condivide” un ricercatore, parzialmente pagato proprio dall’attività della Giacomo Ascoli. per ricercatori e visitatori.