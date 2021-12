Si cerca Michele Valente di Cardano al Campo, da domenica non dà sue notizie

Si cerca Michele Valente, un ragazzo di Cardano al Campo che non dà proprie notizie dal pomeriggio di domenica 19 dicembre.

A dare l’allarme sono stati i genitori che non riescono a mettersi in contatto con il ragazzo, il telefono risulta staccato e hanno quindi deciso di fare una denuncia ai carabinieri per la scomparsa.

Michele vive a Cardano al Campo e lavora a Gallarate.