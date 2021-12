Si rompe la condotta idrica: intervento notturno a Malgesso dei tecnici di Alfa

Rubinetti a secco questa mattina nel comune di Malgesso. Nella notte, la principale condotta idrica che alimenta il paese arrivando dal bacino di Bregano si è rotta.

Immediatamente è scattato l’allarme alla centrale della società Alfa che ha inviato i tecnici: « Hanno lavorato intensamente dalle tre della notte scorsa e ora il problema è risolto – assicura il sindaco Giuseppe Iocca – Come sempre Alfa ha dimostrato efficienza lavorando intensamente anche oggi per risolvere il problema urgente. Alle 9 di questa mattina i lavori erano conclusi e il servizio idrico è stato ripristinato immediatamente contenendo i disagi per la popolazione».